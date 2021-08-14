В субботу в Латвии пройдет дождь, местами - гроза

В Латгале и Селии - без существенных осадков. К шести часам утра в Курземе зарегистрирована гроза.

На западе страны действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о грозах, проливных дождях и граде.

Небо в основном пасмурно. Дует слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, грозы могут вызывать в некоторых местах сильные порывы ветра.

Температура воздуха составляет +14...+19 градусов.

Максимальная температура воздуха в пятницу была от +21,2 градуса в Дагде до +25,6 градуса в Стальгене.

Самая высокая температура воздуха в Европе 13 августа составила +46 градусов в Испании. Самая низкая температура в ночь в субботу составляла +1 градус на севере Швеции.

В субботу температура воздуха в Латвии поднимется до +19...+25 градусов, самый теплый день будет в Латгале, прогнозируют синоптики.

В середине дня дождевые тучи ожидаются в основном в Земгале и Видземе, местами - в Курземе, а позже - в восточной части страны. Синоптики прогнозируют грозы, которые могут принести не только проливной дождь, но также град и сильные порывы ветра.

Преимущественно дует юго-западный ветер - порывами до 10-15 метров в секунду. Переменная облачность.

В Риге ожидается дождь, возможна гроза, но в субботу днем и вечером в столице может обойтись без осадков. Во второй половине дня при умеренном юго-западном ветре воздух прогреется до +22...+23 градусов.