В субботу в Латвии пройдет дождь, местами - гроза
Утром в субботу, 14 августа, во многих местах Латвии идет дождь, местами - проливной дождь и гроза, свидетельствует метеорологическая информация.
Утром в субботу, 14 августа, во многих местах Латвии идет дождь, местами - проливной дождь и гроза, свидетельствует метеорологическая информация.
В Латгале и Селии - без существенных осадков. К шести часам утра в Курземе зарегистрирована гроза.
Небо в основном пасмурно. Дует слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, грозы могут вызывать в некоторых местах сильные порывы ветра.
Температура воздуха составляет +14...+19 градусов.
Максимальная температура воздуха в пятницу была от +21,2 градуса в Дагде до +25,6 градуса в Стальгене.
Самая высокая температура воздуха в Европе 13 августа составила +46 градусов в Испании. Самая низкая температура в ночь в субботу составляла +1 градус на севере Швеции.
В середине дня дождевые тучи ожидаются в основном в Земгале и Видземе, местами - в Курземе, а позже - в восточной части страны. Синоптики прогнозируют грозы, которые могут принести не только проливной дождь, но также град и сильные порывы ветра.
Преимущественно дует юго-западный ветер - порывами до 10-15 метров в секунду. Переменная облачность.
В Риге ожидается дождь, возможна гроза, но в субботу днем и вечером в столице может обойтись без осадков. Во второй половине дня при умеренном юго-западном ветре воздух прогреется до +22...+23 градусов.
В Скандинавии усиливается циклон, и связанный с ним фронт холодной атмосферы пересекает Латвию.