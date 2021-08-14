Кратковременные дожди и порывистый ветер: прогноз синоптиков на воскресенье

Ночью будет дуть юго-западный ветер - от слабого до умеренного, с порывами до 21 метра в секунду на побережье. Минимальная температура воздуха составит +11…+15 градусов, на побережье местами - до +17 градусов.

Днем будет дуть юго-западный ветер, порывами до 13-18 метров в секунду, сквозь тучи будет проглядывать солнце, а температура воздуха достигнет +18...+23 градусов.