Порывистый ветер и кратковременные дожди: прогноз погоды на воскресенье
В воскресенье, 14 августа, по всей Латвии будет дуть порывистый юго-западный ветер, сила порывов во многих местах достигнет 14-19 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
В воскресенье, 14 августа, по всей Латвии будет дуть порывистый юго-западный ветер, сила порывов во многих местах достигнет 14-19 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до +18...+23 градусов.
В Риге из-за облаков временами будет проглядывать солнце, возможен небольшой дождь, юго-западный ветер усилится до порывов до 15 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +22 градусов.