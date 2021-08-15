Вс, 15.08.2021
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Желтое предупреждение: на востоке Латвии в ближайшие часы ожидается гроза с резкими порывами ветра

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В связи с грозой в ближайшие часы Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил желтое предупреждение.

По сообщению LVĢMC, в ближайшие 1-3 часа в некоторых местах восточной части Латвии возможна гроза с сильными порывами ветра до 15-16 м/с и проливными дождями, возможен град.

Будьте информированы, что возможны грозы. Особенно осторожными надо быть в местах, подверженным воздействию грозы, например, в лесах и открытых местах.

Сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или мусор могут разноситься по воздуху. В некоторых местах возможно затопление низин.

Во время дождей ожидаются опасные условия вождения из-за ограниченной видимости и аквапланирования. 

По возможности ищите убежище в помещении.

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