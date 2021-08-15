Желтое предупреждение: на востоке Латвии в ближайшие часы ожидается гроза с резкими порывами ветра
В связи с грозой в ближайшие часы Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил желтое предупреждение.
В связи с грозой в ближайшие часы Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил желтое предупреждение.
По сообщению LVĢMC, в ближайшие 1-3 часа в некоторых местах восточной части Латвии возможна гроза с сильными порывами ветра до 15-16 м/с и проливными дождями, возможен град.
Будьте информированы, что возможны грозы. Особенно осторожными надо быть в местах, подверженным воздействию грозы, например, в лесах и открытых местах.
Сломанные ветки деревьев, незакрепленные предметы или мусор могут разноситься по воздуху. В некоторых местах возможно затопление низин.
Во время дождей ожидаются опасные условия вождения из-за ограниченной видимости и аквапланирования.
По возможности ищите убежище в помещении.