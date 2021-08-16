Понедельник будет самым теплым днем на этой неделе
В понедельник, 16 августа, ожидается самая теплая погода на этой неделе. Температура воздуха в Латвии поднимется до +21 ... + 26 градусов, прогнозируют синоптики.
В понедельник, 16 августа, ожидается самая теплая погода на этой неделе. Температура воздуха в Латвии поднимется до +21 ... + 26 градусов, прогнозируют синоптики.
Количество облаков будет небольшим и переменным. В Курземе местами будет кратковременный дождь, возможна гроза. Днем и вечером гроза также возможна в центральной части страны.
Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, в Курземе и Земгале он будет усиливаться порывами до 15 метров в секунду, во время грозы может быть более сильный ветер и град.
В Риге воздух прогреется до +25 градусов, будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. Вечером повысится риск грозы.
Воздействие нового циклона будет усиливается с запада. Атмосферное давление на уровне моря от 1007 гектопаскалей в Северном Курземе до 1013 гектопаскалей в Латгале.