Пн, 16.08.2021
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Понедельник будет самым теплым днем на этой неделе

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

В понедельник, 16 августа, ожидается самая теплая погода на этой неделе. Температура воздуха в Латвии поднимется до +21 ... + 26 градусов, прогнозируют синоптики.

Количество облаков будет небольшим и переменным. В Курземе местами будет кратковременный дождь, возможна гроза. Днем ​​и вечером гроза также возможна в центральной части страны.

Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, в Курземе и Земгале он будет усиливаться порывами до 15 метров в секунду, во время грозы может быть более сильный ветер и град.

В Риге воздух прогреется до +25 градусов, будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. Вечером повысится риск грозы.

Воздействие нового циклона будет усиливается с запада. Атмосферное давление на уровне моря от 1007 гектопаскалей в Северном Курземе до 1013 гектопаскалей в Латгале.

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