Понедельник будет самым теплым днем на этой неделе

Количество облаков будет небольшим и переменным. В Курземе местами будет кратковременный дождь, возможна гроза. Днем ​​и вечером гроза также возможна в центральной части страны.

Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, в Курземе и Земгале он будет усиливаться порывами до 15 метров в секунду, во время грозы может быть более сильный ветер и град.

В Риге воздух прогреется до +25 градусов, будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. Вечером повысится риск грозы.