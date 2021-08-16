Во вторник в некоторых местах Латвии ожидаются сильные дожди и грозы

Дождь и гроза ожидаются как вечером в понедельник, так и во вторник днем и ночью. Шторм вызовет в некоторых местах сильные порывы ветра, но наибольший риск шторма и града будет во вторник днем на востоке Латгале.
Наиболее интенсивные осадки ожидаются во вторник утром и днем в центральной и восточной части Латвии, количество осадков в некоторых местах превысит 30 миллиметров, возможно временное затопление низин.
Температура воздуха ночью опустится до +14 ... + 18 градусов, днем поднимется до +17 ... + 21 градус, на дальнем востоке страны - до +24 градусов. Ветер будет разного направления и силы.
В Риге ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Температура воздуха ночью и днем будет в пределах +16 ... + 20 градусов.