Во вторник в некоторых местах Латвии ожидаются сильные дожди и грозы

Дождь и гроза ожидаются как вечером в понедельник, так и во вторник днем ​​и ночью. Шторм вызовет в некоторых местах сильные порывы ветра, но наибольший риск шторма и града будет во вторник днем ​​на востоке Латгале.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются во вторник утром и днем ​​в центральной и восточной части Латвии, количество осадков в некоторых местах превысит 30 миллиметров, возможно временное затопление низин.

Температура воздуха ночью опустится до +14 ... + 18 градусов, днем ​​поднимется до +17 ... + 21 градус, на дальнем востоке страны - до +24 градусов. Ветер будет разного направления и силы.

В Риге ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Температура воздуха ночью и днем ​​будет в пределах +16 ... + 20 градусов.