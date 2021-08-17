Вт, 17.08.2021
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На востоке Латвии объявлено оранжевое предупреждение о сильных грозах; возможны даже смерчи

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник в Латвии ожидаются дожди, местами они будут сильными - в центральной и восточной части страны количество осадков может превысить 30 миллиметров, сообщает агентство LETA.

Возможно кратковременное затопление низин. Гроза в восточной части страны может принести град и бурю.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил на востоке страны оранжевое предупреждение об очень сильных грозовых ливнях, порывах ветра до 23 метров в секунду и граде. Европейский экспериментальный центр прогнозирования бурь прогнозирует, что на востоке Латвии возможны даже смерчи.

Будет дуть главным образом слабый или умеренно сильный юго-восточный ветер в восточных районах и западный, юго-западный ветер в других частях страны.

Максимальная температура воздуха составит +17...+21 градус, на востоке страны - до +26 градусов.

В Риге ожидается дождь, возможны сильные ливни с грозами. Будет дуть слабый ветер, во второй половине дня - умеренный южный, юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +20 градусов.

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