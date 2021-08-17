На востоке Латвии объявлено оранжевое предупреждение о сильных грозах; возможны даже смерчи

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил на востоке страны оранжевое предупреждение об очень сильных грозовых ливнях, порывах ветра до 23 метров в секунду и граде. Европейский экспериментальный центр прогнозирования бурь прогнозирует, что на востоке Латвии возможны даже смерчи.