На востоке Латвии объявлено оранжевое предупреждение о сильных грозах; возможны даже смерчи

Возможно кратковременное затопление низин. Гроза в восточной части страны может принести град и бурю.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил на востоке страны оранжевое предупреждение об очень сильных грозовых ливнях, порывах ветра до 23 метров в секунду и граде. Европейский экспериментальный центр прогнозирования бурь прогнозирует, что на востоке Латвии возможны даже смерчи.
Будет дуть главным образом слабый или умеренно сильный юго-восточный ветер в восточных районах и западный, юго-западный ветер в других частях страны.
Максимальная температура воздуха составит +17...+21 градус, на востоке страны - до +26 градусов.
В Риге ожидается дождь, возможны сильные ливни с грозами. Будет дуть слабый ветер, во второй половине дня - умеренный южный, юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +20 градусов.