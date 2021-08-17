Вторник будет очень дождливым; местами пройдут грозы
Во вторник в Латвии ожидаются дожди, местами они будут сильными - в центральной и восточной части страны количество осадков может превысить 30 миллиметров, сообщает агентство LETA.
Во вторник в Латвии ожидаются дожди, местами они будут сильными - в центральной и восточной части страны количество осадков может превысить 30 миллиметров, сообщает агентство LETA.
Возможно кратковременное затопление низин. Гроза в восточной части страны может принести град и бурю.
Будет дуть главным образом слабый или умеренно сильный юго-восточный ветер в восточных районах и западный, юго-западный ветер в других частях страны.
Максимальная температура воздуха составит +17...+21 градус, на востоке страны - до +26 градусов.
В Риге ожидается дождь, возможны сильные ливни с грозами. Будет дуть слабый ветер, во второй половине дня - умеренный южный, юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +20 градусов.