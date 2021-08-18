До 20 метров в секунду! В среду ожидается сильный ветер
В среду, 18 августа, в Латвии ожидается сильный ветер - в центральных регионах страны южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 17-20 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
В среду, 18 августа, в Латвии ожидается сильный ветер - в центральных регионах страны южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 17-20 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Местами на побережье Курземе и Видземе скорость ветра в порывах превысит 20 метров в секунду. Сильный ветер, который может ломать деревья, ожидается и в столице.
В Латгале скорость ветра составит 16 метров в секунду.
В Курземе возможны дожди, местами сильные. На западе страны сохраняется желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильных осадках до 25 миллиметров.
Температура воздуха в среду составит +16…+21 градус, в Риге не превысит +19 градусов.