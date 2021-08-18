Уровень воды в Венте поднялся, частично затопив улицу Вентспилса
Уровень воды в Венте поднялся и частично затопил улицу Остас, сообщает видео очевидцев, опубликованное в Twitter аккаунта Breaking LV.
Уровень воды в Венте поднялся и частично затопил улицу Остас, сообщает видео очевидцев, опубликованное в Twitter аккаунта Breaking LV.
В некоторых местах на западном побережье Курземе и на побережье Северного Видземе скорость ветра при порывах будет немного превышать 20 метров в секунду, но ожидается, что больше всего вызовов о сломанных и поваленных ветром деревьях спасатели будут получать в столице.
Порывов ветра более 16 метров в секунду в Латгале не ожидается. На большей части Курземе ветер стихнет.
🇱🇻 Ventā cēlies ūdens līmenis un daļēji appludinājis Ostas ielu #Ventspils #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) August 18, 2021
📹 Vilnis Lithens pic.twitter.com/tvt0czV30H
В Курземе возможны дожди, местами сильные. На западе страны сохраняется желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильных осадках до 25 миллиметров.
Температура воздуха в среду составит +16…+21 градус, в Риге - не превысит +19 градусов.