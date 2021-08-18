Уровень воды в Венте поднялся, частично затопив улицу Вентспилса

В некоторых местах на западном побережье Курземе и на побережье Северного Видземе скорость ветра при порывах будет немного превышать 20 метров в секунду, но ожидается, что больше всего вызовов о сломанных и поваленных ветром деревьях спасатели будут получать в столице.