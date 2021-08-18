В четверг ожидается ветреная и дождливая погода

Небо временами будет проясняться. Больше осадков ожидается ночью и во второй половине дня на западе и в центральных регионах страны.

Будет дуть юго-западный ветер порывами до 12-17 метров в секунду, ночью на побережье - до 21 метра в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +11...+16 градусов, днем составит +17...+20 градусов.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, временами пройдет дождь. Будет дуть юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14 градусов, днем - до +19 градусов.