В четверг ожидается порывистый ветер и дождь

Юго-западный ветер будет дуть порывами до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха составит +17...+20 градусов.

В Риге временами возможен дождь, временами выглянет солнце. Ожидается юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха составит +19 градусов.