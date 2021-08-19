Чт, 19.08.2021
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В четверг ожидается порывистый ветер и дождь

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В четверг, 19 августа, в Латвии периодически будет идти дождь, ожидается сильный ветер, возможны грозы, прогнозируют синоптики.

Юго-западный ветер будет дуть порывами до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха составит +17...+20 градусов.

В Риге временами возможен дождь, временами выглянет солнце. Ожидается юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха составит +19 градусов.

Погода будет определяться южным циклона. Атмосферное давление на уровне моря - от 996 гектопаскалей на севере Курземе до 1007 гектопаскалей на юге Латгале.

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