Быстрее всего уровень воды в реках поднимается в Курземе

В большинстве рек уровень воды колеблется в пределах нескольких сантиметров, но в низовьях Дубны за эту неделю уровень воды увеличился примерно на 35 сантиметров (см), в ее притоке Оша около Куленеки - на 55 см.

Более значительный подъем уровня воды начался в реках Курземе. Вчера уровень воды в Дурбе у Циравы и в Ужаве у Теранде поднялся на 40 см. На остальных наблюдательных пунктах отмечен меньший подъем уровня воды.

Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие дни уровень воды в реках продолжит повышаться, причем быстрее в реках западной части страны. В некоторых местах могут быть наводнения. На некоторых участках реки уровень воды будет колебаться, но на более мелких реках восточной части он снизится.