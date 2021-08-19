Чт, 19.08.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Быстрее всего уровень воды в реках поднимается в Курземе

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии показывают, что уровень воды во многих реках Латвии повышается из-за выпадения осадков. В среду, 18 августа, после дождей в Курземе он поднялся уже быстрее.

В большинстве рек уровень воды колеблется в пределах нескольких сантиметров, но в низовьях Дубны за эту неделю уровень воды увеличился примерно на 35 сантиметров (см), в ее притоке Оша около Куленеки - на 55 см.

Более значительный подъем уровня воды начался в реках Курземе. Вчера уровень воды в Дурбе у Циравы и в Ужаве у Теранде поднялся на 40 см. На остальных наблюдательных пунктах отмечен меньший подъем уровня воды.

Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие дни уровень воды в реках продолжит повышаться, причем быстрее в реках западной части страны. В некоторых местах могут быть наводнения. На некоторых участках реки уровень воды будет колебаться, но на более мелких реках восточной части он снизится.

Температура воды в озерах, большинстве рек и большей части побережья составляет +15 ... + 20 градусов, а в Мерсрагсе и Рое температура воды в Рижском заливе упала до +9 градусов.

НАВЕРХ
Back