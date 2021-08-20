В пятницу ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +21 градуса
В пятницу, 20 августа, в Латвии будет переменная облачность, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 20 августа, в Латвии будет переменная облачность, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
Будет дуть умеренный юго-западный ветер, скорость ветра порывами достигнет 9-14 метров в секунду.
Температура воздуха поднимется до +17...+ 21 градуса.
В Риге существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до +20 градусов, ветер будет слабым юго-западным.