Пт, 20.08.2021
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В пятницу ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +21 градуса

ФОТО: LETA

В пятницу, 20 августа,  в Латвии будет переменная облачность, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер, скорость ветра порывами достигнет 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до +17...+ 21 градуса.

В Риге существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до +20 градусов, ветер будет слабым юго-западным.

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