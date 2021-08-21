Сб, 21.08.2021
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В воскресенье станет чуть холоднее

Иллюстративное фото ФОТО: Valdis Skudre/shutterstock.com

С воскресенья, 22 августа, температура воздуха в Латвии начнет понижаться, местами ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

К концу ночи воздух остынет до +2...+7 градусов, только в некоторых местах на побережье температура воздуха не опустится ниже +15 градусов. Максимальная дневная температура составит +16...+20 градусов.

Небо будет облачным. Больше дождевые облаков будет в северо-восточной части страны. Ветер с запада, слабый или умеренный.

В воскресенье в Риге не ожидается значительных осадков, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью опустится до +11 градусов, а днем достигнет +19 градусов.

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