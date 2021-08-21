В воскресенье станет чуть холоднее

К концу ночи воздух остынет до +2...+7 градусов, только в некоторых местах на побережье температура воздуха не опустится ниже +15 градусов. Максимальная дневная температура составит +16...+20 градусов.

Небо будет облачным. Больше дождевые облаков будет в северо-восточной части страны. Ветер с запада, слабый или умеренный.