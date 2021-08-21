Сб, 21.08.2021
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Лето закончилось! В Латвию постепенно приходит осень

ФОТО: LilKar/Shutterstock.com

Метеоролог Томс Брицис сообщает в прогнозе погоды, что лето закончилось и в Латвии постепенно наступает осень.

По словам метеоролога Тома Брициса, осень начинается тогда, когда температура воздуха пять дней подряд опускается ниже +15 градусов. Первый, из пяти дней подряд считается началом осени.

Во многих местах Видземе среднесуточная температура была ниже +15 градусов три дня подряд, и прогнозы показывают, что в ближайшие дни она будет оставаться ниже этой отметки, поэтому на большей части Видземе 18 августа можно считать началом метеорологической осени.

В начале следующей недели в Латвию будет еще более холодный воздух с северными ветрами, поэтому первые осенние заморозки ожидаются утром во вторник и среду.

Видео: Прогноз погоды от Томса Брициса на латышском языке

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