Лето закончилось! В Латвию постепенно приходит осень

По словам метеоролога Тома Брициса, осень начинается тогда, когда температура воздуха пять дней подряд опускается ниже +15 градусов. Первый, из пяти дней подряд считается началом осени.

Во многих местах Видземе среднесуточная температура была ниже +15 градусов три дня подряд, и прогнозы показывают, что в ближайшие дни она будет оставаться ниже этой отметки, поэтому на большей части Видземе 18 августа можно считать началом метеорологической осени.

В начале следующей недели в Латвию будет еще более холодный воздух с северными ветрами, поэтому первые осенние заморозки ожидаются утром во вторник и среду.