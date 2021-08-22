В понедельник ожидается более сухая погода и даже выглянет солнце
В понедельник, 23 августа, погода в Латвии будет немного солнечнее и суше, прогнозируют синоптики.
В понедельник, 23 августа, погода в Латвии будет немного солнечнее и суше, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшая переменная облачность, только в некоторых местах пройдет кратковременный дождь. Ночью образуется туман.
Ветер ночью слабый западный, северо-западный, на побережье умеренный северный ветер. Температура воздуха упадет до +5 ... +10 градусов, местами на побережье - до +15 градусов.
Днем будет умеренный северный, северо-западный ветер, в Латгале - западный. Максимальная температура воздуха составит +16 ... +20 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, возможен, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью не опустится ниже +10 градусов; днем не превысит +18 градусов.