Во вторник похолодает, будет облачно
Во вторник облачность в Латвии увеличится, а температура воздуха опустится, прогнозируют синоптики.
Во вторник облачность в Латвии увеличится, а температура воздуха опустится, прогнозируют синоптики.
Ночью и утром ожидается небольшая переменная облачность, днем облаков станет больше, в Видземе будет пасмурно. Ожидаются лишь небольшие кратковременные дожди.
Ветер слабый, умеренный с севера, северо-запада, на Курземском побережье порывами до 14 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха ночью и утром +4...+9 градусов, на побережье до +14 градусов. Днем воздух прогреется лишь только до +12...+17 градусов.
Во вторник в Риге будет облачно, существенных осадков не ожидается, ветер умеренный северный. Температура воздуха днем не превысит +15 градусов.