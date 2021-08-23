Во вторник похолодает, будет облачно

Ночью и утром ожидается небольшая переменная облачность, днем облаков станет больше, в Видземе будет пасмурно. Ожидаются лишь небольшие кратковременные дожди.

Ветер слабый, умеренный с севера, северо-запада, на Курземском побережье порывами до 14 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью и утром +4...+9 градусов, на побережье до +14 градусов. Днем воздух прогреется лишь только до +12...+17 градусов.