В среду по всей Латвии ожидаются дожди, местами сильные

Усилится южный, юго-западный ветер, на западном побережье Курземе и на побережье Северного Видземе порывы достигнут скорости 18-21 метра в секунду.

В Риге после обеда пойдет дождь, который продолжится и в четверг, местами осадки будут сильными. Ожидается умеренный южный ветер, в среду вечером его порывы достигнут 14 метров в секунду. Перед дождем воздух прогреется до +15 градусов.