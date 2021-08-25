В среду по всей Латвии ожидаются дожди, местами сильные
В среду в Латвии, начиная с северо-запада, ожидаются дожди, местами они будут затяжными, возможны и ливни, однако они не затронут Латгале, сообщает агентство LETA.
В среду в Латвии, начиная с северо-запада, ожидаются дожди, местами они будут затяжными, возможны и ливни, однако они не затронут Латгале, сообщает агентство LETA.
До четверга количество осадков местами достигнет 30 миллиметров.
Небо будет покрыто густым облачным одеялом, меньше облаков ожидается в Латгале.
Усилится южный, юго-западный ветер, на западном побережье Курземе и на побережье Северного Видземе порывы достигнут скорости 18-21 метра в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +13...+18 градусов.
В Риге после обеда пойдет дождь, который продолжится и в четверг, местами осадки будут сильными. Ожидается умеренный южный ветер, в среду вечером его порывы достигнут 14 метров в секунду. Перед дождем воздух прогреется до +15 градусов.