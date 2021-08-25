Ср, 25.08.2021
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В конце августа ненадолго вернется тепло: воздух может прогреться до +25 градусов

Август. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В последние дни августа в Латвию придут более теплые и влажные воздушные массы, в связи с чем часто ожидаются дожди, сообщает агентство LETA.

В ближайшие дни будет много облаков. Дожди возможны каждый день, но чаще всего они будут затрагивать лишь часть страны. Местами осадки будут сильными, возможны и грозы. Из-за сильной влажности при отсутствии ветра и при ясном небе ночью и с утра образуется туман.

В конце этой недели и в начале следующей температура воздуха по ночам преимущественно будет опускаться до +10...+15 градусов. Под дождевыми тучами температура воздуха днем не будет намного выше, чем ночью, но если выглянет солнце, то воздух может прогреться до +20...+25 градусов.

Согласно нынешним прогнозам, с 1 сентября снова станет прохладнее, будет дуть порывистый северный ветер.

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