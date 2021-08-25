В конце августа ненадолго вернется тепло: воздух может прогреться до +25 градусов
В последние дни августа в Латвию придут более теплые и влажные воздушные массы, в связи с чем часто ожидаются дожди, сообщает агентство LETA.
В последние дни августа в Латвию придут более теплые и влажные воздушные массы, в связи с чем часто ожидаются дожди, сообщает агентство LETA.
В ближайшие дни будет много облаков. Дожди возможны каждый день, но чаще всего они будут затрагивать лишь часть страны. Местами осадки будут сильными, возможны и грозы. Из-за сильной влажности при отсутствии ветра и при ясном небе ночью и с утра образуется туман.
В конце этой недели и в начале следующей температура воздуха по ночам преимущественно будет опускаться до +10...+15 градусов. Под дождевыми тучами температура воздуха днем не будет намного выше, чем ночью, но если выглянет солнце, то воздух может прогреться до +20...+25 градусов.
Согласно нынешним прогнозам, с 1 сентября снова станет прохладнее, будет дуть порывистый северный ветер.