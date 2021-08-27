В пятницу во многих местах ожидается дождь. Где именно?
В пятницу, 27 августа, в Латвии будет преимущественно пасмурная погода, во многих местах ожидаются дожди, прогнозируют синоптики. В пятницу утром в Латвии будет пасмурно, местами пойдут дожди.
В пятницу, 27 августа, в Латвии будет преимущественно пасмурная погода, во многих местах ожидаются дожди, прогнозируют синоптики. В пятницу утром в Латвии будет пасмурно, местами пойдут дожди.
Более сильные осадки - ливни - ожидаются днем в некоторых местах на востоке страны, а вечером в восточной и центральной части Латвии.
Максимальная температура воздуха достигнет +15 ... + 20 градусов.
Будет дуть восточный и северо-восточный ветер от слабого до умеренного.
В Риге возможен дождь, а к вечеру вероятность осадков увеличится. Воздух прогреется до +17 ... + 18 градусов.
Погода будет определяется областью низкого давления. Атмосферное давление поднялось до 1011-1016 гектопаскалей на уровне моря.