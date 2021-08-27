В пятницу во многих местах ожидается дождь. Где именно?

Более сильные осадки - ливни - ожидаются днем ​​в некоторых местах на востоке страны, а вечером в восточной и центральной части Латвии.

Максимальная температура воздуха достигнет +15 ... + 20 градусов.

Будет дуть восточный и северо-восточный ветер от слабого до умеренного.

В Риге возможен дождь, а к вечеру вероятность осадков увеличится. Воздух прогреется до +17 ... + 18 градусов.