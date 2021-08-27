Известно, какой будет погода в начале сентября

До 1 сентября температура воздуха ночью не будет опускаться ниже +10…+15 градусов. Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов, а в некоторых местах, когда будет светить солнце, температура воздуха прогнозируется еще на несколько градусов выше.

Во второй половине следующей недели температура воздуха ночью на большей части страны опустится ниже +10 градусов, оставаясь выше нуля, а в самые холодные дни столбик термометра, вероятно, не поднимется выше +10…+15 градусов.

В эти выходные самый сильный дождь ожидается в пятницу вечером и в субботу, а в воскресенье лишь местами можно будет наблюдать выпадение осадков. Местами образуется туман. Будет дуть восточный вечер.