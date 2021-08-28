Сб, 28.08.2021
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В воскресенье выглянет солнце, местами возможны ливни

ФОТО: Schutterstock.com

В воскресенье во многих регионах Латвии временами выглянет солнце, тем не менее местами ожидаются сильные дожди и грозовые ливни, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый и умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +12...+16 градусов, днем составит +16...+21 градус.

В Риге в воскресенье временами ожидается дождь, облачность уменьшится. Температура ночью составит около +15 градусов, днем - около +20 градусов.

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