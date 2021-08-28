В воскресенье выглянет солнце, местами возможны ливни
В воскресенье во многих регионах Латвии временами выглянет солнце, тем не менее местами ожидаются сильные дожди и грозовые ливни, прогнозируют синоптики.
В воскресенье во многих регионах Латвии временами выглянет солнце, тем не менее местами ожидаются сильные дожди и грозовые ливни, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый и умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +12...+16 градусов, днем составит +16...+21 градус.
В Риге в воскресенье временами ожидается дождь, облачность уменьшится. Температура ночью составит около +15 градусов, днем - около +20 градусов.