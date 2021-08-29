В воскресенье ожидаются как дожди, так и солнце
В воскресенье в Латвии между облаками будет проглядывать солнце, однако пройдут и дожди, сообщает агентство LETA.
В воскресенье в Латвии между облаками будет проглядывать солнце, однако пройдут и дожди, сообщает агентство LETA.
Локально ожидаются ливни, возможны грозы.
Будет дуть слабый ветер, в Курземе и северо-западной части Видземе ожидается слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер.
Температура воздуха поднимется до +17...+21 градуса.
В Риге возможен дождь, будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер, солнце прогреет воздух до +19...+20 градусов.