Вс, 29.08.2021
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В воскресенье ожидаются как дожди, так и солнце

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В воскресенье в Латвии между облаками будет проглядывать солнце, однако пройдут и дожди, сообщает агентство LETA.

Локально ожидаются ливни, возможны грозы.

Будет дуть слабый ветер, в Курземе и северо-западной части Видземе ожидается слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер.

Температура воздуха поднимется до +17...+21 градуса.

В Риге возможен дождь, будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер, солнце прогреет воздух до +19...+20 градусов.

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