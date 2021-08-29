Вс, 29.08.2021
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В конце следующей недели температура воздуха может приблизиться к нулю градусов

Иллюстративное фото ФОТО: Alex Geerts/Unsplash

В начале сентября в Латвию начнут поступать более холодные и сухие воздушные массы, чаще будет светить солнце, однако ожидаются дожди и сильный ветер, сообщает агентство LETA.

Ожидается, что в начале следующей неделе больше всего осадков выпадет в юго-восточных районах. В первый день сентября при порывистом северном, север-западном ветре в Латвию начнет поступать более холодный воздух из Арктики, этот процесс задержит циклон, который 2-3 сентября приведет к сильному ветру с дождем.

Возможно, в конце будущей недели температура воздуха приблизится к нулевой отметки.

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С 4 сентября прогнозируется антициклон с относительно малым количеством осадков и слабым ветром. Во второй неделе сентября температура воздуха начнет повышаться, и после холодного утра температура воздуха в отдельные дни может достигнуть +20 градусов.

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