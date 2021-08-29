В конце следующей недели температура воздуха может приблизиться к нулю градусов

Ожидается, что в начале следующей неделе больше всего осадков выпадет в юго-восточных районах. В первый день сентября при порывистом северном, север-западном ветре в Латвию начнет поступать более холодный воздух из Арктики, этот процесс задержит циклон, который 2-3 сентября приведет к сильному ветру с дождем.