На понедельник синоптики обещают меньше дождей
Понедельник в Латвии пройдет без существенных осадков - небольшой дождь возможен только местами, прогнозируют синоптики.
Понедельник в Латвии пройдет без существенных осадков - небольшой дождь возможен только местами, прогнозируют синоптики.
Сохранится облачность, ночью и утром местами возможен туман, будет дуть слабый северо-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, днем повысится до +17...+21 градуса.
В Риге в понедельник не ожидается осадков. Температура воздуха составит от +14 градусов ночью до +20 градусов днем.