Вс, 29.08.2021
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На понедельник синоптики обещают меньше дождей

Дождь в Риге. ФОТО: Zane Bitere/LETA

Понедельник в Латвии пройдет без существенных осадков - небольшой дождь возможен только местами, прогнозируют синоптики.

Сохранится облачность, ночью и утром местами возможен туман, будет дуть слабый северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, днем повысится до +17...+21 градуса.

В Риге в понедельник не ожидается осадков. Температура воздуха составит от +14 градусов ночью до +20 градусов днем.

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