Все ближе к осени: во вторник в Латвии ожидаются дожди

К утру среды количество осадков превысит 30 миллиметров. В Курземе и к северо-западу от Видземе дождей не ожидается.

Будет дуть умеренный северный и северо-восточный ветер, на западе Латвии - порывами до 11-15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +11...+16 градусов, днем достигнет +15...+20 градусов.