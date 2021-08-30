Все ближе к осени: во вторник в Латвии ожидаются дожди
В ночь на вторник и днем в юго-восточных регионах Латвии ожидаются дожди, местами сильные, прогнозируют синоптики.
В ночь на вторник и днем в юго-восточных регионах Латвии ожидаются дожди, местами сильные, прогнозируют синоптики.
К утру среды количество осадков превысит 30 миллиметров. В Курземе и к северо-западу от Видземе дождей не ожидается.
Будет дуть умеренный северный и северо-восточный ветер, на западе Латвии - порывами до 11-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +11...+16 градусов, днем достигнет +15...+20 градусов.
В последний день августа в Риге ожидается пасмурная погода и небольшой дождь, будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха составит +14...+15 градусов ночью и +17 градусов днем.