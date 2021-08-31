В последний день августа местами ожидаются сильные дожди
Во вторник, в последний день августа, в Курземе и в северо-западных районах Видземе осадки не ожидаются, однако в других частях страны ожидаются обильные дожди, прогнозируют синоптики.
Во вторник, в последний день августа, в Курземе и в северо-западных районах Видземе осадки не ожидаются, однако в других частях страны ожидаются обильные дожди, прогнозируют синоптики.
Как сообщает агентство LETA, в северо-западной части страны сквозь облака будет проглядывать солнце. Ожидается умеренный северный, северо-восточный ветер, на западе страны - с порывами до 14 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +15...+20 градусов.
В Риге вторник, возможно, пройдет без осадков. Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер, а воздух прогреется до +18...+19 градусов.