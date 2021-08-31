Какая погода нас ждет 1 сентября?

Ночью в юго-восточных регионах страны продолжатся дожди, а в течение дня дождь возможен лишь местами.

Температура воздуха на рассвете составит от +8 градусов в Видземе до +15 градусов на побережье. Днем воздух прогреется до +15...+19 градусов.

Северный, северо-западный ветер усилится утром на побережье, а днем в других регионах страны. Его скорость порывами составит 9-14 метров в секунду, на побережье - до 18 метров в секунду.