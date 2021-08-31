Ночью на востоке страны будет сильный дождь

В связи с ожидаемыми осадками было объявлено желтое предупреждение, которое действует с 20:00 до 3:00. VUGD призывает население быть информированным о потенциальных наводнениях, а также учитывать, что погодные условия могут мешать занятиям на свежем воздухе. Условия вождения на дороге могут ухудшаться из-за плохой видимости.