Ночью на востоке страны будет сильный дождь
В ближайшие несколько часов в восточной части Латвии продолжатся сильные дожди, сообщили Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В ближайшие несколько часов в восточной части Латвии продолжатся сильные дожди, сообщили Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В связи с ожидаемыми осадками было объявлено желтое предупреждение, которое действует с 20:00 до 3:00. VUGD призывает население быть информированным о потенциальных наводнениях, а также учитывать, что погодные условия могут мешать занятиям на свежем воздухе. Условия вождения на дороге могут ухудшаться из-за плохой видимости.
Если гидрометеорологические условия причинили ущерб, который ставит под угрозу здоровье и жизнь людей, связь или движение общественного транспорта, VUGD призывает звонить по номеру телефона экстренной помощи 112.
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