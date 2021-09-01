Прогноз погоды на 1 сентября: почти без осадков, но с сильным ветром
В среду, 1 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность, осадки возможны лишь местами, сообщает агентство LETA.
В среду, 1 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность, осадки возможны лишь местами, сообщает агентство LETA.
По прогнозам синоптиков, усилится северный, северо-западный ветер, его порывы - главным образом на побережье - достигнут скорости 15-18 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +15...+19 градусов.
В Риге порывы северного, северо-западного ветра усилятся до 17 метров в секунду, осадков не ожидается, периодически будет выглядывать солнце, а температура воздуха не превысит +17 градусов.