На следующей неделе возможно потепление до +24 градусов
После ожидающегося в ближайшие дни похолодания и заморозков температура воздуха в Латвии на следующей неделе повысится, а также, вероятно, будет больше солнечных дней, прогнозируют синоптики.
После ожидающегося в ближайшие дни похолодания и заморозков температура воздуха в Латвии на следующей неделе повысится, а также, вероятно, будет больше солнечных дней, прогнозируют синоптики.
5-7 сентября на востоке страны возможны заморозки. На высоте до 2 метров от земли температура воздуха местами может опуститься до нуля, а на уровне травы - на несколько градусов ниже нуля.
В пятницу западный, северо-западный ветер усилится порывами до 17-22 метров в секунду, в субботу - до 10-15 метров в секунду, а затем ожидается слабый ветер и безветренная погода.
В предстоящие выходные местами пройдут дожди, но на следующей неделе осадков будет мало.
В воскресенье максимальная температура воздуха составит всего +10...+15 градусов, а во второй половине следующей недели может потеплеть до +19…+24 градусов.