Ср, 1.09.2021
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На следующей неделе возможно потепление до +24 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: Indi Palmer/Unsplash

После ожидающегося в ближайшие дни похолодания и заморозков температура воздуха в Латвии на следующей неделе повысится, а также, вероятно, будет больше солнечных дней, прогнозируют синоптики.

5-7 сентября на востоке страны возможны заморозки. На высоте до 2 метров от земли температура воздуха местами может опуститься до нуля, а на уровне травы - на несколько градусов ниже нуля.

В пятницу западный, северо-западный ветер усилится порывами до 17-22 метров в секунду, в субботу - до 10-15 метров в секунду, а затем ожидается слабый ветер и безветренная погода.

В предстоящие выходные местами пройдут дожди, но на следующей неделе осадков будет мало.

В воскресенье максимальная температура воздуха составит всего +10...+15 градусов, а во второй половине следующей недели может потеплеть до +19…+24 градусов.

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