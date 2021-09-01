На следующей неделе возможно потепление до +24 градусов

5-7 сентября на востоке страны возможны заморозки. На высоте до 2 метров от земли температура воздуха местами может опуститься до нуля, а на уровне травы - на несколько градусов ниже нуля.

В пятницу западный, северо-западный ветер усилится порывами до 17-22 метров в секунду, в субботу - до 10-15 метров в секунду, а затем ожидается слабый ветер и безветренная погода.

В предстоящие выходные местами пройдут дожди, но на следующей неделе осадков будет мало.