В ночь на четверг температура воздуха местами опустилась до +4 градусов
В ночь на четверг температура воздуха в Латвии местами опустилась до +4 градусов, свидетельствуют данные станций метеонаблюдения.
В ночь на четверг температура воздуха в Латвии местами опустилась до +4 градусов, свидетельствуют данные станций метеонаблюдения.
Такая температура зарегистрирована в окрестностях Цесиса и Стенде.
В четверг будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, температура воздуха составит +14 ... +17 градусов.
В Риге днем также возможен кратковременный дождь, а температура воздуха составит около +15 градусов.