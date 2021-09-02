Чт, 2.09.2021
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В ночь на четверг температура воздуха местами опустилась до +4 градусов

Осень. Иллюстративное фото ФОТО: Rita Kochmarjova/Shutterstock

В ночь на четверг температура воздуха в Латвии местами опустилась до +4 градусов, свидетельствуют данные станций метеонаблюдения.

Такая температура зарегистрирована в окрестностях Цесиса и Стенде.

В четверг будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, температура воздуха составит +14 ... +17 градусов.

В Риге днем также возможен кратковременный дождь, а температура воздуха составит около +15 градусов.

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