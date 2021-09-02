Второй осенний день будет солнечным
Утро 2 сентября в Латвии началось с прохладной погоды: +4 ... + 9 градусов, на побережье до +13 градусов.
Утро 2 сентября в Латвии началось с прохладной погоды: +4 ... + 9 градусов, на побережье до +13 градусов.
+4 градусов было зарегистрировано в Цесисе и Стенде.
На большей части страны будет чистое небо. Облака с моря будут разносить дожди в западные и центральные части Латвии.
В Вентспилсском порту дует слабый и умеренного северный, северо-западный ветер, порывы до 18 метров в секунду.
Рано утром в Риге на востоке небо чистое, но в Юрмале временами идут дожди. Северный ветер три метра в секунду. Температура воздуха от +7 градусов в восточной окраине и до +12 градусов у моря.
В четверг в Латвии будет небольшое и переменное количество облаков, местами ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
На побережье Видземе будет дуть умеренный северо-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха +14 ... + 17 градусов.