Второй осенний день будет солнечным

+4 градусов было зарегистрировано в Цесисе и Стенде.

На большей части страны будет чистое небо. Облака с моря будут разносить дожди в западные и центральные части Латвии.

В Вентспилсском порту дует слабый и умеренного северный, северо-западный ветер, порывы до 18 метров в секунду.

Рано утром в Риге на востоке небо чистое, но в Юрмале временами идут дожди. Северный ветер три метра в секунду. Температура воздуха от +7 градусов в восточной окраине и до +12 градусов у моря.

В четверг в Латвии будет небольшое и переменное количество облаков, местами ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

На побережье Видземе будет дуть умеренный северо-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду.