В первой половине дня местами возможны ливни с сильным ветром

По прогнозам синоптиков, меньше всего осадков будет в Курземе. Ливни больше затронут восточные и юго-восточные районы страны. Локально возможны гроза с градом и бурей. Во второй половине дня атмосферный фронт покинет территорию Латвии.

Западный ветер сменится на северный, северно-западный ветер, его порывы могут достигать 16-21 метра в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +13...+18 градусов, местами такое тепло ожидается лишь с утра.