В первой половине дня местами возможны ливни с сильным ветром

По прогнозам синоптиков, меньше всего осадков будет в Курземе. Ливни больше затронут восточные и юго-восточные районы страны. Локально возможны гроза с градом и бурей. Во второй половине дня атмосферный фронт покинет территорию Латвии.
Западный ветер сменится на северный, северно-западный ветер, его порывы могут достигать 16-21 метра в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +13...+18 градусов, местами такое тепло ожидается лишь с утра.
В Риге ожидаются кратковременные дожди, порывы ветра северного, северо-западного ветра усилятся до 18 метров в секунду. Во второй половине дня ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. С утра температура воздуха поднимется до +16, днем будет на градус прохладнее.