Пт, 3.09.2021
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В первой половине дня местами возможны ливни с сильным ветром

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

В пятницу Латвию с севера пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет на большей части территории страны кратковременный дождь, местами он будет сильным и может сопровождаться сильными порывами ветра, сообщает агентство LETA.

По прогнозам синоптиков, меньше всего осадков будет в Курземе. Ливни больше затронут восточные и юго-восточные районы страны. Локально возможны гроза с градом и бурей. Во второй половине дня атмосферный фронт покинет территорию Латвии.

Западный ветер сменится на северный, северно-западный ветер, его порывы могут достигать 16-21 метра в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +13...+18 градусов, местами такое тепло ожидается лишь с утра.

В Риге ожидаются кратковременные дожди, порывы ветра северного, северо-западного ветра усилятся до 18 метров в секунду. Во второй половине дня ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. С утра температура воздуха поднимется до +16, днем будет на градус прохладнее.

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