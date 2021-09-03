В ближайшие ночи местами ожидаются заморозки
В ночь на субботу, воскресенье и понедельник местами в Латвии - особенно на востоке страны - ожидаются заморозки, сообщает агентство LETA.
В ночь на субботу, воскресенье и понедельник местами в Латвии - особенно на востоке страны - ожидаются заморозки, сообщает агентство LETA.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха на высоте двух метров понизится до 0...+7 градусов, на несколько градусов теплее будет местами на побережье. На уровне почве температура воздуха может опуститься ниже нуля. Самые сильные холода прогнозируются в ночь на воскресенье и понедельник.
Максимальная температура воздуха в субботу и воскресенье составит всего +11...+16 градусов, но на следующей неделе постепенно потеплеет - в течение недели столбик термометра поднимется немного выше +20 градусов. Будет дуть слабый или умеренный ветер переменчивого направления.
В субботу на большей части страны продолжатся кратковременные дожди, в западном и центральном районах возможны ливни с градом. Идущие с Рижского залива ливни затронут и столицу. В дальнейшем осадков станет меньше, облачность будет переменной.