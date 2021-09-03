В ближайшие ночи местами ожидаются заморозки

По прогнозам синоптиков, температура воздуха на высоте двух метров понизится до 0...+7 градусов, на несколько градусов теплее будет местами на побережье. На уровне почве температура воздуха может опуститься ниже нуля. Самые сильные холода прогнозируются в ночь на воскресенье и понедельник.

Максимальная температура воздуха в субботу и воскресенье составит всего +11...+16 градусов, но на следующей неделе постепенно потеплеет - в течение недели столбик термометра поднимется немного выше +20 градусов. Будет дуть слабый или умеренный ветер переменчивого направления.