В субботу станет холоднее, местами будут грозы с градом

Также местами ожидаются грозы и град. Ветер в основном будет дуть с северо-запада, а облачность с осадками местами вызовет сильные порывы ветра.

Утром во многих местах будет ясная погода, днем ​​будет более облачно. Облака с осадками переместятся с северо-запада на юго-восток.

Максимальная температура воздуха составит +12 ... + 16 градусов, а во время сильного дождя воздух остынет до +7 градусов. К вечеру станет холоднее во всей стране.

В Риге время от времени будет идти дождь, иногда ожидаются ливни, также возможны грозы с градом и сильные порывы ветра. Преобладает умеренный северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха +13 ... + 14 градусов.