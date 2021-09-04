В субботу станет холоднее, местами будут грозы с градом
В субботу, 4 сентября, на большей части территории Латвии будет непродолжительный дождь, местами он будет сильный с порывами ветра, прогнозируют синоптики.
В субботу, 4 сентября, на большей части территории Латвии будет непродолжительный дождь, местами он будет сильный с порывами ветра, прогнозируют синоптики.
Также местами ожидаются грозы и град. Ветер в основном будет дуть с северо-запада, а облачность с осадками местами вызовет сильные порывы ветра.
Утром во многих местах будет ясная погода, днем будет более облачно. Облака с осадками переместятся с северо-запада на юго-восток.
Максимальная температура воздуха составит +12 ... + 16 градусов, а во время сильного дождя воздух остынет до +7 градусов. К вечеру станет холоднее во всей стране.
4. septembra rīts Rīgā— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) September 4, 2021
🌈 pic.twitter.com/N21l0VwOX6
В Риге время от времени будет идти дождь, иногда ожидаются ливни, также возможны грозы с градом и сильные порывы ветра. Преобладает умеренный северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха +13 ... + 14 градусов.
Labrīt! Šodien saule mīsies ar mākoņiem. Gan no rīta, gan dienā daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs ziemeļrietumu, rietumu vējš, kas vietām brāzmās sasniegs 15-17 m/s. Gaiss iesils vien līdz +12…+16°. pic.twitter.com/JUoy0gZ79N— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) September 4, 2021