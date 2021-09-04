Сб, 4.09.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

В субботу станет холоднее, местами будут грозы с градом

ФОТО: Schutterstock.com

В субботу, 4 сентября, на большей части территории Латвии будет непродолжительный дождь, местами он будет сильный с порывами ветра, прогнозируют синоптики.

Также местами ожидаются грозы и град. Ветер в основном будет дуть с северо-запада, а облачность с осадками местами вызовет сильные порывы ветра.

Утром во многих местах будет ясная погода, днем ​​будет более облачно. Облака с осадками переместятся с северо-запада на юго-восток.

Максимальная температура воздуха составит +12 ... + 16 градусов, а во время сильного дождя воздух остынет до +7 градусов. К вечеру станет холоднее во всей стране.

В Риге время от времени будет идти дождь, иногда ожидаются ливни, также возможны грозы с градом и сильные порывы ветра. Преобладает умеренный северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха +13 ... + 14 градусов.

НАВЕРХ
Back