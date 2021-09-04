Сб, 4.09.2021
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Субботнее утро - самое холодное с мая

ФОТО: Schutterstock.com

В субботу, 4 сентября, на рассвете температура воздуха на большей части территории Латвии понизилась до +1…+6 градусов. Это самая холодная погода в стране с мая, свидетельствует информация со станций метеорологических наблюдений.

По данным VSIA Latvijas valsts ceļi, в Мелтури Цесисского края температура воздуха опустилась до -0,3 градуса. На части побережья сохранялась теплая погода, а в шесть утра в Даугавгриве и Вентспилсском порту температура воздуха была +12 градусов.

Небо в основном было чистое. Преобладал медленный западный, северо-западный ветер.

В Риге время от времени шел дождь, на восходе солнца виднелась радуга. Дул медленный западный, юго-западный ветер, у моря - умеренный северный ветер. Температура воздуха +7...+9 градусов, на севере города - до +12 градусов.

Максимальная температура воздуха в Латвии в пятницу была +13... +18 градусов.

Самая высокая температура воздуха в Европе 3 сентября составила +35 градусов в Испании и +36 градусов на Кипре. Самый низкая температура воздуха в субботу составила -6 градусов в Скандинавии.

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