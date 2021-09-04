Субботнее утро - самое холодное с мая

По данным VSIA Latvijas valsts ceļi, в Мелтури Цесисского края температура воздуха опустилась до -0,3 градуса. На части побережья сохранялась теплая погода, а в шесть утра в Даугавгриве и Вентспилсском порту температура воздуха была +12 градусов.

Aukstākais rīts kopš maija - valsts lielākajā daļā saullēktā +1..+6°, Melturos (Cēsu novadā) pat -0,3°, bet piekrastē vietām līdz +12°. Teritorijas lielākajā daļā skaidrs laiks, dažviet Kurzemē, Rīgā un dienvidos no Rīgas līst. Šīrīta bilde. Temp. dati: https://t.co/1C4fIkPqzI pic.twitter.com/T6F88wwaME — Jānis Trallis (@meteozinas) September 4, 2021

Небо в основном было чистое. Преобладал медленный западный, северо-западный ветер.

Šodien daudzviet īslaicīgi līs, vietām gaidāms stiprs lietus un pērkona negaiss, arī krusa un vēja brāzmas līdz 20 m/s. Valdošais būs lēns līdz mērens ZR vējš, arī mākoņi virzīsies no ZR uz DA. — Jānis Trallis (@meteozinas) September 4, 2021

В Риге время от времени шел дождь, на восходе солнца виднелась радуга. Дул медленный западный, юго-западный ветер, у моря - умеренный северный ветер. Температура воздуха +7...+9 градусов, на севере города - до +12 градусов.

Максимальная температура воздуха в Латвии в пятницу была +13... +18 градусов.