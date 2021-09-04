Субботнее утро - самое холодное с мая

По данным VSIA Latvijas valsts ceļi, в Мелтури Цесисского края температура воздуха опустилась до -0,3 градуса. На части побережья сохранялась теплая погода, а в шесть утра в Даугавгриве и Вентспилсском порту температура воздуха была +12 градусов.
Небо в основном было чистое. Преобладал медленный западный, северо-западный ветер.
В Риге время от времени шел дождь, на восходе солнца виднелась радуга. Дул медленный западный, юго-западный ветер, у моря - умеренный северный ветер. Температура воздуха +7...+9 градусов, на севере города - до +12 градусов.
Максимальная температура воздуха в Латвии в пятницу была +13... +18 градусов.
Самая высокая температура воздуха в Европе 3 сентября составила +35 градусов в Испании и +36 градусов на Кипре. Самый низкая температура воздуха в субботу составила -6 градусов в Скандинавии.