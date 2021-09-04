Сентябрь удивляет: в ночь на воскресенье ожидаются заморозки

На верхнем слое травы ожидаются заморозки. Будет дуть слабый ветер. Возможны кратковременные дожди, однако в целом по стране будет малооблачно.

Днем облака частично закроют небо, при этом осадков в основном не ожидается. Будет дуть слабый и умеренный северный, северо-западный ветер, температура воздуха поднимется до +11…+15 градусов.