В воскресенье воздух прогреется до +16 градусов
В воскресенье, 5 сентября, небо в Латвии накроет тучами, но на большей части территории страны осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
В воскресенье, 5 сентября, небо в Латвии накроет тучами, но на большей части территории страны осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Максимальная температура воздуха составит +11 ... + 16 градусов.
Будет дуть в основном слабый ветер, с севера и северо-запада.
В Риге в первой половине дня еще возможен дождь, солнце будет светить сквозь тучи, воздух прогреется только до +13 градусов.
Атмосферное давление поднялось до 1023-1026 гектопаскалей на уровне моря.