Вс, 5.09.2021
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В воскресенье воздух прогреется до +16 градусов

ФОТО: Liana Mikah/Unsplash

В воскресенье, 5 сентября, небо в Латвии накроет тучами, но на большей части территории страны осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха составит +11 ... + 16 градусов.

Будет дуть в основном слабый ветер, с севера и северо-запада.

В Риге в первой половине дня еще возможен дождь, солнце будет светить сквозь тучи, воздух прогреется только до +13 градусов.

Атмосферное давление поднялось до 1023-1026 гектопаскалей на уровне моря.

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