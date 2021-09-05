Лето еще не закончилось? На следующей неделе обещают +25 градусов
На следующей неделе в Латвии потеплеет и температура воздуха может достигнуть даже +25 градусов, прогнозируют синоптики.
На следующей неделе в Латвии потеплеет и температура воздуха может достигнуть даже +25 градусов, прогнозируют синоптики.
Количество облаков будет меняться, возможен небольшой дождь. В начале недели во многих местах ожидается кратковременный дождь, в последующие дни будет непродолжительный дождь, а в воскресенье в страну может попасть холодный атмосферный фронт с сильным дождем. Будет преобладать западный и юго-западный ветер.
В течение рабочей недели температура воздуха и влажность значительно повысятся. Начиная с середины недели, в более теплые ночи температура воздуха не опускается ниже +10 … +15 градусов, а максимальная температура воздуха в пятницу и субботу может достигать +20 …+25 градусов.