Вс, 5.09.2021
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Лето еще не закончилось? На следующей неделе обещают +25 градусов

Ilustratīvs attēls. ФОТО: Darek Delmanowicz / EPA

На следующей неделе в Латвии потеплеет и температура воздуха может достигнуть даже +25 градусов, прогнозируют синоптики.

Количество облаков будет меняться, возможен небольшой дождь. В начале недели во многих местах ожидается кратковременный дождь, в последующие дни будет непродолжительный дождь, а в воскресенье в страну может попасть холодный атмосферный фронт с сильным дождем. Будет преобладать западный и юго-западный ветер.

В течение рабочей недели температура воздуха и влажность значительно повысятся. Начиная с середины недели, в более теплые ночи температура воздуха не опускается ниже +10 … +15 градусов, а максимальная температура воздуха в пятницу и субботу может достигать +20 …+25 градусов.

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