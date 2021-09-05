Лето еще не закончилось? На следующей неделе обещают +25 градусов

Количество облаков будет меняться, возможен небольшой дождь. В начале недели во многих местах ожидается кратковременный дождь, в последующие дни будет непродолжительный дождь, а в воскресенье в страну может попасть холодный атмосферный фронт с сильным дождем. Будет преобладать западный и юго-западный ветер.