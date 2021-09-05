В ночь на понедельник в Латвии похолодает; ожидается 0 градусов
В ночь на понедельник температура воздуха в Латвии упадет до 0 ...+7 градусов, самая холодная погода ожидается в Латгале, прогнозируют синоптики.
В ночь на понедельник температура воздуха в Латвии упадет до 0 ...+7 градусов, самая холодная погода ожидается в Латгале, прогнозируют синоптики.
Ночь пройдет без осадков, будет дуть слабый ветер.
В течение дня будет дуть западный и юго-западный ветер - от слабого до умеренного. Начиная с северо-запада страны, во многих местах пройдут кратковременные дожди. На солнце воздух прогреется до +13 ...+18 градусов.
В понедельник в Риге облачность увеличится, днем возможны кратковременные дожди. Ночью при слабом ветре температура воздуха опустится до +6 градусов; днем будет дуть юго-западный ветер - от слабого до умеренного, температура воздуха повысится до +16 градусов.