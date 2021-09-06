Понедельник станет самым холодным днем на этой неделе
В понедельник температура воздуха в Латвии не превысит +13...+18 градусов, и день станет самым холодным на этой неделе, прогнозируют синоптики.
В понедельник температура воздуха в Латвии не превысит +13...+18 градусов, и день станет самым холодным на этой неделе, прогнозируют синоптики.
Как сообщает агентство LETA, ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, пройдут кратковременные дожди.
Будет дуть южный и западный ветер, он немного усилится и станет умеренным.
В Риге ожидается главным образом облачная погода, возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, а воздух прогреется до +16 градусов.
Напомним, на этой недели в Латвии станет теплее, температура воздуха может достигнуть даже +25 градусов.