Пн, 6.09.2021
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Понедельник станет самым холодным днем на этой неделе

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В понедельник температура воздуха в Латвии не превысит +13...+18 градусов, и день станет самым холодным на этой неделе, прогнозируют синоптики.

Как сообщает агентство LETA, ожидается переменная облачность. Начиная с запада страны, пройдут кратковременные дожди.

Будет дуть южный и западный ветер, он немного усилится и станет умеренным.

В Риге ожидается главным образом облачная погода, возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, а воздух прогреется до +16 градусов.

Напомним, на этой недели в Латвии станет теплее, температура воздуха может достигнуть даже +25 градусов.

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