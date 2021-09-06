Во вторник в Латвии температура воздуха достигнет +20 градусов

Ожидается переменная облачность, вероятность осадков низкая. Будет дуть западный и юго-западный ветер - от слабого до умеренного.

Минимальная температура воздуха ночью ожидается от +5 градусов в Курземе до +13 градусов на побережье Видземе. Днем воздух прогреется до +16...+20 градусов.

Во вторник в Риге - без осадков, облаков станет меньше, будет светить солнце. При слабом юго-западном ветре температура воздуха на восходе солнца опустится до +8...+9 градусов, а днем составит около +20 градусов.