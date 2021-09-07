Вт, 7.09.2021
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Во вторник будет самая теплая погода с конца августа

Осень в Латгале. ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Во вторник днем, 7 сентября, температура воздуха в Латвии достигнет +16 ... +20 градусов - в последний раз так тепло было в конце августа.

Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер будет слабым и умеренным, с запада и юго-запада.

Во вторник в Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Температура воздуха поднимется до неполных +20 градусов.

Погода определяется северной частью антициклона.

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