Во вторник будет самая теплая погода с конца августа
Во вторник днем, 7 сентября, температура воздуха в Латвии достигнет +16 ... +20 градусов - в последний раз так тепло было в конце августа.
Во вторник днем, 7 сентября, температура воздуха в Латвии достигнет +16 ... +20 градусов - в последний раз так тепло было в конце августа.
Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер будет слабым и умеренным, с запада и юго-запада.
Во вторник в Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Температура воздуха поднимется до неполных +20 градусов.
Погода определяется северной частью антициклона.