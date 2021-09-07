В среду потеплеет еще больше

Ожидается переменная облачность без осадков. Больше облаков будет на северо-востоке страны, самая солнечная погода - в западных и южных регионах.

Минимальная температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, на побережье до +16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +17...+22 градусов, самая теплая погода ожидается в Земгале.

Будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренно сильного, днем на севере Курземе порывами до 15 метров в секунду.