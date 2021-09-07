В среду потеплеет еще больше
В среду температура воздуха в Латвии поднимется еще на два градуса, прогнозируют синоптики.
В среду температура воздуха в Латвии поднимется еще на два градуса, прогнозируют синоптики.
Ожидается переменная облачность без осадков. Больше облаков будет на северо-востоке страны, самая солнечная погода - в западных и южных регионах.
Минимальная температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, на побережье до +16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +17...+22 градусов, самая теплая погода ожидается в Земгале.
Будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренно сильного, днем на севере Курземе порывами до 15 метров в секунду.
В среду в Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью, при слабом или умеренном юго-западном ветре, температура воздуха опустится до +12 градусов. Днем ветер немного усилится, воздух прогреется до +21...+ 22 градусов.