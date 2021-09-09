Чт, 9.09.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

В четверг ожидается очень теплая погода

ФОТО: Schutterstock.com

В четверг в Латвии температура воздуха поднимется до +18...+24 градусов, самая теплая погода ожидается на юге Земгале, прогнозируют синоптики.

Как сообщает агентство LETA, облаков станет меньше. Значительных осадков не ожидается.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер.

В Риге между облаками будет появляться солнце, осадков не ожидается, а воздух прогреется до +22...+23 градусов.

Под влиянием сухой и теплой погоды на большей части Европы немного повышено загрязнение воздуха микроскопической пылью PM2.5 и PM10, в связи с чем прогнозируемое в Латвии качество воздуха будет от среднего до плохого.

НАВЕРХ
Back