В четверг ожидается очень теплая погода

В Риге между облаками будет появляться солнце, осадков не ожидается, а воздух прогреется до +22...+23 градусов.

Под влиянием сухой и теплой погоды на большей части Европы немного повышено загрязнение воздуха микроскопической пылью PM2.5 и PM10, в связи с чем прогнозируемое в Латвии качество воздуха будет от среднего до плохого.