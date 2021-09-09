В четверг ожидается очень теплая погода
В четверг в Латвии температура воздуха поднимется до +18...+24 градусов, самая теплая погода ожидается на юге Земгале, прогнозируют синоптики.
В четверг в Латвии температура воздуха поднимется до +18...+24 градусов, самая теплая погода ожидается на юге Земгале, прогнозируют синоптики.
Как сообщает агентство LETA, облаков станет меньше. Значительных осадков не ожидается.
Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер.
В Риге между облаками будет появляться солнце, осадков не ожидается, а воздух прогреется до +22...+23 градусов.
Под влиянием сухой и теплой погоды на большей части Европы немного повышено загрязнение воздуха микроскопической пылью PM2.5 и PM10, в связи с чем прогнозируемое в Латвии качество воздуха будет от среднего до плохого.