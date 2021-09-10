В пятницу будет опять тепло! Воздух прогреется до +26 градусов

Рано утром в пятницу во многих местах Латвии будет туман, свидетельствуют данные метеонаблюдательных станций.

Видимость на трассе Рига - Лиепая в Земгале местами не будет превышать 200 метров.

Облаков почти не будет. Будет дуть легкий ветерок, в основном южный.

Температура воздуха составит +9 ... + 14 градусов, на побережье Северного Видземе и Колкасрагса - до +15 и +16 градусов соответственно.

Днем температура воздуха в Латвии поднимется до +23 ... + 26 градусов, местами на севере и на побережье страны - до +20 ... + 22 градусов.

Небо будет в основном ясным, на крайнем севере страны ожидаются облака, осадков они не принесут.

Ветер останется медленным.