Солнце или дождь: какая погода нас ждет на следующей неделе?

В субботу, 11 сентября, температура воздуха поднимется до +22 ... + 26 градусов, местами на побережье до +20 градусов. Ветер останется слабым, будет больше облачности, местами возможны кратковременные дожди.

В воскресенье, 12 сентября, во многих местах будет кратковременный дождь, ожидается гроза и будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного. Из-за облачности температура воздуха ночью на большей части страны будет +15 градусов, а днем, вероятно, не превысит +17… + 22 градусов.