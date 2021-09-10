Солнце или дождь: какая погода нас ждет на следующей неделе?
После теплых летних выходных в Латвии будет холоднее, но, по прогнозам синоптиков, осадки ожидаются всего пару дней.
После теплых летних выходных в Латвии будет холоднее, но, по прогнозам синоптиков, осадки ожидаются всего пару дней.
В субботу, 11 сентября, температура воздуха поднимется до +22 ... + 26 градусов, местами на побережье до +20 градусов. Ветер останется слабым, будет больше облачности, местами возможны кратковременные дожди.
В воскресенье, 12 сентября, во многих местах будет кратковременный дождь, ожидается гроза и будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного. Из-за облачности температура воздуха ночью на большей части страны будет +15 градусов, а днем, вероятно, не превысит +17… + 22 градусов.
В некоторых местах страны в понедельник, 13 сентября, будет дождь, но следующие несколько дней пройдут без сильных дождей. Северо-западный ветер принесет более прохладный воздух - максимальная температура будет +20 градусов, в некоторые дни +15 градусов, а в самые холодные ночи температура воздуха локально приблизится к нулю.