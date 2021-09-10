Лето продолжается? Прогноз синоптиков на субботу

Дождевые облака будут образовываться в основном днем и вечером в западной и центральной части страны, где возможны также грозы.

Будет дуть слабый ветер. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью опустится до +8...+14 градусов, днем воздух прогреется до +22...+26 градусов, на побережье будет прохладнее - до +20 градусов.