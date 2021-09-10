Лето продолжается? Прогноз синоптиков на субботу
В субботу, 11 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность, в некоторых местах пройдут дожди, но день при этом будет по-летнему теплым, прогнозируют синоптики.
В субботу, 11 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность, в некоторых местах пройдут дожди, но день при этом будет по-летнему теплым, прогнозируют синоптики.
Дождевые облака будут образовываться в основном днем и вечером в западной и центральной части страны, где возможны также грозы.
Будет дуть слабый ветер. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью опустится до +8...+14 градусов, днем воздух прогреется до +22...+26 градусов, на побережье будет прохладнее - до +20 градусов.
В Риге в ночь на субботу ожидается ясная погода, утром и днем - переменная облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ранним утром составит +13 градусов, днем воздух прогреется до +24 градусов.